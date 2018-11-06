Durmaz Alanya’dan Adana’ya talip oldu

ADANA'NIN İmamoğlu ilçesinden aday olmak için istifa eden Erkan Durmaz, memleketi İmamoğlu’na giderek seçim çalışmalarına başladı. Alanya Belediyesi’nde uzun yıllar sosyolog olarak görev yapan Durmaz, bugün belediye başkan adaylığı için istifa dilekçesini avukatı aracılığıyla çalıştığı kuruma sundu. Önümüzdeki günlerde Ak Parti İmamoğlu İlçe Teşkilatı’na aday adaylığı için başvuruda bulunacak olan Sosyolog Erkan Durmaz, ilçede ve mahallelerde esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. İmamoğlu için aday adayı olduğunu belirten Durmaz, “Biz İmamoğlu sevdalıyız. Tek amacımız ilçemize hizmet etmek. İmamoğlu’nu kalkındırmak ve hizmetle tanıştırmak için bu göreve talip olduk” dedi.