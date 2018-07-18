Durmak yok asfalta devam

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi, yeni yol ve caddeleri vatandaşın hizmetine kazandırırken, zamanla bozulan ve aşınan sokakların da asfaltını yenileyerek kente kaliteli bir ulaşım ağı kazandırıyor. Bu yönde yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak ve Fığla Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşa verdiğimiz ‘Asfaltsız yol kalmayacak’ taahhüdümüzü yerine getirmek için tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu an pek çok bölgede asfalt hazırlığı devam ediyor. Demirtaş’tan Okurcalar’a ve yayla yollarına kadar oldukça geniş bir alanda ekiplerimiz çalışıyor. Sıcak asfalt çalışmaları Fığla Mahallesi’nden sonra Oba Mahallesi’nde devam edecek” dedi.