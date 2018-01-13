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Duran Şimşek çarşı esnafını dinledi 

ALESO Başkan Adayı Duran Şimşek, bugün gerçekleşecek seçimler öncesi dün Çarşı Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek destek istedi

Duran Şimşek çarşı esnafını dinledi 

ALESO Başkan Adayı Duran Şimşek, bugün gerçekleşecek seçimler öncesi dün Çarşı Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret ederek destek istedi

13 Ocak 2018 Cumartesi 00:06
Duran Şimşek çarşı esnafını dinledi 
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) bugün gerçekleşecek seçimleri öncesi adaylar saha çalışmalarına dün de devam ettiler. 4 adaylı geçecek seçim yarışlarının en güçlü isimlerinden Duran Şimşek, dün de çalışmalarına devam etti. Çarşı Mahallesi'nde esnafın istek ve önerilerini dinleyen Şimşek, göreve gelmeleri halinde seçim sürecinde sürdürdükleri uzlaştırıcı yaklaşımı sürdüreceklerini ve taleplere en kısa sürede cevap vereceklerini anlattı. Esnafın sorunlarına son derece hakim olduğunu ifade eden Şimşek "Odamızı aktif hale getirecek, çalışma azmini durmadan sürdürecek bir anlayışla hizmete talip olduk. Sizlerin de destekleriyle bu odayı daha güçlü kılacak projelere imza atmak istiyoruz" dedi. 

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Son Güncelleme: 13.01.2018 00:29
Anahtar Kelimeler:
AlesoEsnafÇarşı MahallesiDuran Şimşek
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