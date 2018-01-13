Duran Şimşek çarşı esnafını dinledi 

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) bugün gerçekleşecek seçimleri öncesi adaylar saha çalışmalarına dün de devam ettiler. 4 adaylı geçecek seçim yarışlarının en güçlü isimlerinden Duran Şimşek, dün de çalışmalarına devam etti. Çarşı Mahallesi'nde esnafın istek ve önerilerini dinleyen Şimşek, göreve gelmeleri halinde seçim sürecinde sürdürdükleri uzlaştırıcı yaklaşımı sürdüreceklerini ve taleplere en kısa sürede cevap vereceklerini anlattı. Esnafın sorunlarına son derece hakim olduğunu ifade eden Şimşek "Odamızı aktif hale getirecek, çalışma azmini durmadan sürdürecek bir anlayışla hizmete talip olduk. Sizlerin de destekleriyle bu odayı daha güçlü kılacak projelere imza atmak istiyoruz" dedi.
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