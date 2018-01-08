Duran Şimşek çarşı esnafını dinledi 

13 OCAK Cumartesi günü yapılacak olan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın (ALESO) başkanlık seçimlerinde yarışacak olan Duran Şimşek, çarşı esnafını ziyaret etti. Aynı zamanda 25 yıllık esnaf olan Şimşek, esnaflık tecrübelerinden de faydalanarak oluşturduğu seçim projelerini paylaştı. Ekibiyle birlikte esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyen, onların görüş ve önerilerini alan Duran Şimşek, esnafın en büyük sıkıntısının kira olduğunu, göreve geldiklerinde ilk işlerinin bu sorunu çözmek olacağını dile getirdi.