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‘Durak Tarzanı’ kışlık yerine döndü

İstanbul'dan 9 yıl önce İzmir'e gelen Doğukan Kaya, yıllarca üzerinde yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Kültürpark'ın yanındaki Montrö otobüs durağına döndü

‘Durak Tarzanı’ kışlık yerine döndü

İstanbul'dan 9 yıl önce İzmir'e gelen Doğukan Kaya, yıllarca üzerinde yaşayıp, bir süre önce ayrıldığı Kültürpark'ın yanındaki Montrö otobüs durağına döndü

21 Eylül 2017 Perşembe 12:09
‘Durak Tarzanı’ kışlık yerine döndü
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SEVGİLİSİNDE ayrılmasının sonra 2008 yılında İstanbul’dan İzmir’e gelip, farklı yaşam tarzını seçen Doğukan Kaya, Alsancak Semti’nde, Kültürpark’ın dış duvarının yanındaki Montrö otobüs durağının üstüne yerleşip, yaz kış, yağmur, soğuk demeden 7 yıl boyunca burada yaşadı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kalacak bir yeri ve işi olmadığını, otobüs durağının üzerinde yaşadığını söyleyen Kaya’ya İzmirliler ‘Durak Tarzanı’ lakabını taktı.

İki yıldır ortalarda görünmeyen Kaya, aynı durağa döndü. Kaya, burada kaldığı sırada, durağın üzerini örten dallar bunanınca herkesin kendisini gördüğünü, ilgiden rahatsız olduğunu anlatırken şöyle dedi: “Beni durakta yatarken görenler cep telefonu ile görüntümü çekiyorlardı. Bazen durakta onlarca kişi aynı anda görüntü alıyordu. Ben de bu yüzden başka duraklara yöneldim. İki yıl İnciraltı bölgesinde farklı otobüs duraklarında kaldım. Ancak artık, ‘kışlık’ dediğim evime döndüm. Sonbahar ve kışı burada geçireceğim. Benim evim barkım otobüs durakları. Bana kimse iş de vermiyor. Durumum ortada. Kimseye bana yardım edin diyemem: Bunlar vicdan işi.”

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Durak Tarzanı’nın bu kararına emniyet ve belediyenin vereceği tepki ise şimdilik merak konusu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Durak TarzanıDoğukan Kaya
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