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Dünyanın sayılı ordularında var! TSK da 'eşek arısı' kullanmaya başladı

TSK, terör operasyonlarında ‘eşek arısı’ olarak anılan mini drone’ları kullanmaya başladı

Dünyanın sayılı ordularında var! TSK da 'eşek arısı' kullanmaya başladı

TSK, terör operasyonlarında ‘eşek arısı’ olarak anılan mini drone’ları kullanmaya başladı

14 Ocak 2018 Pazar 12:17
Dünyanın sayılı ordularında var! TSK da 'eşek arısı' kullanmaya başladı
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TÜRK Silahlı Kuvvetler tarafından, “Özel Kuvvetler Komutanlığı”nın nam-ı diğer bordo berelilerin tanıtım videosu yayımlandı. Videoda, eğitimi ve tatbikat görüntüleri yer aldı. Paraşütle atlayışları, denizaltı operasyonları, son teknoloji silahların kullanıldığı görüntüler arasında ise bir kare dikkat çekti. Bu görüntüler bordo bereli askerin elinde çok küçük bir İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunuyordu. İşte bu İHA'nın dünyada sayılı ordu tarafından kullanılan, ‘black hornet' adı verilen bir İHA olduğu ortaya çıktı.
3 KAMERASI VAR

Görüntülerde yer alan mini İHA'nın uzunluğu sadece 10 santimetre, genişliği ise 2,5 santimetre. Ağırlığı ise sadece 18 gram. Ancak bu küçük gövdenin içinde tam 3 kamera taşıyor. Her birinin ise özelliği farklı. Biri normal görüntüde yüksek kalite sağlıyor. Bir diğeri termal üçüncüsü ise gece görüş sistemine sahip. Helikoptere benzeyen İHA'da 4 kanat bulunuyor. Radarlar tarafından fark edilmiyor ve sesi de duyulmuyor. 1,6 kilometre menzile sahip İHA 25 dakika havada kalabiliyor.
YAĞMURDA KARDA RAHATÇA UÇUYOR

Black Hornet'in geçmişi ise 2010 yılına dayanıyor. Norveçli Prox Dynamics tarafından üretildi ve şirketi bu başarısı yüzünden ABD'li Flir 2016 yılında tam 134 milyon dolara satın aldı. Yağmurda, karda hatta 12 kilometre hızla esen rüzgarda bile çalışan bu İHA'nın şimdiye kadar 500 tane satıldığı tahmin ediliyor. Resmi satış fiyatı açıklanmasa da bazı savunma sanayi teknolojileri üzerine yapılan araştırmalarda fiyatının 195 bin dolar olduğu iddia edildi.

Kaynak: Vatan

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