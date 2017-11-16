Dünyanın konuştuğu Türk!

SOSYAL medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe 13 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Gökçe yayınladığı kareye şu notu düştü: 1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve karşınızda bir dünya markası... Hepimizin markası hepimizin başarısı...
Nusret Gökçe daha önce de bu fotoğrafını yayınlamıştı...
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