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Dünyanın konuştuğu Türk!

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe 13 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Dünyanın konuştuğu Türk!

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe 13 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

16 Kasım 2017 Perşembe 15:49
Dünyanın konuştuğu Türk!
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SOSYAL medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe 13 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.


Gökçe yayınladığı kareye şu notu düştü: 1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan... Ve karşınızda bir dünya markası... Hepimizin markası hepimizin başarısı...


Nusret Gökçe daha önce de bu fotoğrafını yayınlamıştı...

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Anahtar Kelimeler:
NusretNusret Gökçe
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