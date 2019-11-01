Dünyanın konuştuğu fuarda ALKÜ de yerini aldı

SÜREKLİ gelişen ve değişen teknolojiyi yakından takip etmek sağlık bilişimi alanındaki yeni uygulamaları keşfetmek amacıyla düzenlenen konferansta yer alan İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Süleyman Karaman; bu organizasyonla birlikte dünyanın birçok ülkesinde yer alan sağlık sektörü paydaşlarının bir araya geldiğini belirtti. Karaman: ”Dijital Hastane süreçlerinin ve sağlıkta yapay zeka gibi sağlıkta teknolojinin anlatıldığı fuar bizler adına oldukça verimli geçmiştir. Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerle paylaşırken Türkiye olarak sağlık sektöründe geldiğimiz son nokta bizleri mutlu etmiştir” diyerek konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak her zaman gelişen teknolojiyi yakından takip edeceklerini, yenilikçi bir yüzle eğitimlere önem verdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Lakadamyalı: ”Bu tür bir organizasyonda hastane olarak yer almamız bizleri gururlandırmıştır. Ülkemiz adına sağlık alanında geldiğimiz son durum bizleri onura etmektedir. Çağımız teknoloji devridir. Biz de çağa ayak uydurmak ve gelişen teknolojiyi yakından takip etmek için her fırsatı değerlendiriyoruz" diye konuştu.