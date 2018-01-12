Dünyanın ilk yenebilen yemek kitabı

YEMEK kitaplarında olduğu gibi, lazanya yapraklarından oluşan kitaptada, lazanyanın nasıl yapılacağı her sayfasında birebir anlatılıyor. Kitabın sonuna gelindiğinde ise, makarna hamurundan oluşan sayfalara diğer malzemeleri de ilave edip tepsiyi fırına veriyorsunuz ve kitabınız yemek için hazır hale gelmiş oluyor. Afiyet olsun.