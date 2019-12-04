Dünyanın gözü bu zirvedeydi... Alanyalılar da oradaydı
Mehmet Ali Dim, NATO Zirvesi'nin ayrıntılarını Londra'dan canlı bağlantı ile Dim TV Ana Haber'de aktardı
GÜNCEL 04.12.2019, 22:17
DÜNYANIN gözü İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldıkları zirveyi izleyenler arasında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de vardı.
DİM TV (dimtv.tv) Ana Haber'e Londra'dan canlı bağlantı ile katılan Dim, NATO Zirvesi'ni değerlendirdi. Dim ayrıca zirvede KGK Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall ile birlikte İngiltere Dışişleri Bakanlığı Medya Sorumlusu Davina Crole'a KGK'yı anlattı ve Türkiye'ye davet etti.
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