Dünyanın en tehlikeli teröristi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İbrahim al-Asiri'nin iki yıl önce Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri yapımı insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.



İBRAHİM AL-ASİRİ KİMDİR?



Usame bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinden sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak gösterilebileceği söylenen Suudi Arabistan doğumlu al-Asiri, patlayıcı madde üretimindeki becerisiyle biliniyordu.

al-Asiri, ürettiği "iç çamaşırı bombası"yla 2009 Noel'inde ABD'li bir yolcu uçağını düşürme noktasına getirmişti. Patlama, bombayı giyen gencin acemiliği nedeniyle atlatılmıştı.

