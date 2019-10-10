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Dünyanın en tehlikeli teröristi öldürüldü

El Kaide lideri Usame bin Ladin'den sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak adlandırılan İbrahim al-Asiri'nin ölümü teyit edildi

GÜNCEL 10.10.2019, 17:52
Dünyanın en tehlikeli teröristi öldürüldü
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ABD Başkanı Donald Trump, İbrahim al-Asiri'nin iki yıl önce Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri yapımı insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü teyit etti.
 
İBRAHİM AL-ASİRİ KİMDİR?
 
Usame bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinden sonra dünyanın en tehlikeli teröristi olarak gösterilebileceği söylenen Suudi Arabistan doğumlu al-Asiri, patlayıcı madde üretimindeki becerisiyle biliniyordu.
al-Asiri, ürettiği "iç çamaşırı bombası"yla 2009 Noel'inde ABD'li bir yolcu uçağını düşürme noktasına getirmişti. Patlama, bombayı giyen gencin acemiliği nedeniyle atlatılmıştı.
 

#dünya #terörist #Usame Bin Ladin #El Kaide
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