Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova

27 Aralık 2005 doğumlu Kristina Pimenova büyüyor. Onu hepimiz 2 yıl önce dünyanın en güzel kızı olarak tanıdık. Kristina Pimenova'nın annesi model Glikeriya Shirokova, babası ise basketbol oyuncusu Ruslan Pimenov. Kendisi sosyal medya kullanmıyor ama annesi fotoğraflar yüklüyor, sayfaları o yönetiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.