Dünyanın en güçlü pasaportu belli oldu

DÜNYADAKİ ülkelerin pasaportlarının güçlerini karşılaştıran Passport Index adlı internet sitesi, Paraguay'ın Singapur'a yönelik kısıtlamaları kaldırması sonucu küçük kent devletinin dünyanın en güçlü pasaporta sahip olduğunu açıkladı. Böylece ilk kez bir Asya ülkesi dünyada en güçlü pasaporta sahip olmuş oldu.
159 ÜLKEYE VİZESİZ GİDİLEBİLİYOR
Yaklaşık 3.4 milyon Sinagapurlu 159 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor ya da vizeyi vardıkları ülkenin kapısında alıyor.
ALMANYA 2. SIRADA
Listede 2. sırada ise vatandaşları 158 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Almanya bulunurken, onu yurttaşları 157 ülkeyi vizesiz girebilen
İsveç ve Güney Kore takip ediyor.
ABD ise Malezya, İralanda ve Kanada ile 6. sırada yer alıyor. ABD'nin sırasının düşmesine Türkiye ile ABD arasındaki vize krizi de etkili oldu. İki ülke karşılıklı olarak vize başvurularını askıya almıştı.
TÜRKİYE 44. SIRADA
Vatandaşları 104 ülkeye vizesiz gidebilen Türkiye ise Nikaragua ile birlikte listenin 44. sırasında kendine yer buldu.
Listenin son sırasında ise sadece 22 ülkeye vizesiz seyahat erişimi bulunan Afganistan bulunuyor.
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