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Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Alanya'da!
Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi “Club Med 2” Alanya’ya geldi. Sabah saatlerinde Alanya açıklarına demir atan gemide çoğunluğu Fransız 251 yolcu ve 200'ün üzerinde mürettebat bulunuyor.
GÜNCEL 07.08.2019, 07:29 07.08.2019, 07:54 Melike Temir
Dünya genelinde farklı şehirleri gezen dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi Alanya açıklarına demir attı.Geçen günlerde Bodrum' da iskeleye bağlandığı halde Alanya'da açıkta demirlemesının sebebi bilinmiyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ
1992 yılında inşa edilen 182 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde 14 bin 983 ton ağırlığındaki Fransa bayraklı gemide 5 adet yelken direği bulunuyor.
251 YOLCU, 200 MÜRETTEBAT
Sabah saatlerinde Alanya açıklarına demir atan gemide çoğunluğu Fransız 251 yolcu ve 200'ün üzerinde mürettebat bulunuyor.386 yolcu alabilen görkemli gemi, her yaz Akdeniz'de yelken açıyor.
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