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Dünyanın en büyük soygun girişimi, dünyanın en büyük hüsranına dönüştü

Brezilya'da 16 hırsız, 318 milyon dolar çalacakları banka şubesine 500 metre tünel kazdı. Tünelin inşasına 1,3 milyon dolar harcayan hırsızlar, son anda yakalandı

Dünyanın en büyük soygun girişimi, dünyanın en büyük hüsranına dönüştü

Brezilya'da 16 hırsız, 318 milyon dolar çalacakları banka şubesine 500 metre tünel kazdı. Tünelin inşasına 1,3 milyon dolar harcayan hırsızlar, son anda yakalandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 18:55
Dünyanın en büyük soygun girişimi, dünyanın en büyük hüsranına dönüştü
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BREZİLYA'DA polis, ülkenin en büyük bankalarından  Brezilya Bankası'nın  Sao Paulo'daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı.

3 AY ÖNCE TAKİBE ALDILAR

Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı.
317 MİLYON DOLAR ÇALARAK DÜNYANIN EN BÜYÜK SOYGUNUNU YAPACAKLARDI

Tünelin tamamlandığını fark edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, "Bankadan 1 milyar  Brezilya reali (yaklaşık 317 milyon dolar) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu, dünyanın en büyük soygunu olacaktı." dedi.

TÜNELE 1,3 MİLYON DOLAR HARCAMIŞLAR

Çete üyelerinin ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon  Brezilya reali (1,3 milyon dolar) harcadıkları tespit edildi.
TUTUKLANDILAR

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen çete üyelerinden bazılarının, 2005'te 75 metrelik tünel kazıp Fortaleza Eyaleti  Merkez Bankası'ndan yaklaşık 70 milyon dolar çaldıkları belirlendi.
 

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Son Güncelleme: 04.10.2017 18:57
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıSao PauloBrezilyaPolis
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