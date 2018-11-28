Dünyanın en büyük seracılık fuarı açıldı

DÜNYANIN en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı, 18'inci Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı (Growtech Eurasia), Antalya Expo Center'da ziyarete açıldı. Fuarda tohum firmalarının domatese 'Fadime', 'Ceren', 'Funda' gibi kadın, salatalığa ise 'Ufuk', 'Doğuş' gibi erkek isimleri verdiği görüldü.

Growtech Eurasia, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center'da 'Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması' ana temasıyla düzenleniyor. 50 bin metrekare alanda 'Tohumculuk', 'Sera ve Sulama Teknolojileri', 'Bitki Besleme ve Koruma', 'Traktör ve Tarım Makineleri' ile 'Hayvancılık' olmak üzere 5 kategoride düzenlenen fuara, bu yıl 30'dan fazla ülkeden 800 firma ve marka katılıyor. Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan'ın ülke olarak katılım sağladığı fuara, 160 ülkeden online ziyaretçi kaydı yapılırken, 85 binden fazla da ziyaretçi hedefleniyor.

Growtech Eurasia Direktörü Engin Er, fuarın 18 yıldır seracılığın başkenti Antalya'da düzenlendiğini belirtti. Engin Er, Growtech her zaman uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksekliği ve oluşturduğu iş hacmiyle öne çıkan bir fuar. Bu yıl uluslararası katılımcı ve marka sayımızın yüksekliğinin yanı sıra, fuar öncesinde 160 ülkeden rekor düzeyde online ziyaretçi kaydı aldık. Dünya genelinde 193 ülke bulunduğu düşünülürse, Growtech'in bu yıl da rekorlara imza atacağını söyleyebiliriz. En çok ziyaretçi kaydı aldığımız ülkeler sırasıyla Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas, İran, Ürdün, Irak, Tunus ve Filistin diye konuştu.

Er, geçen yılki fuarda 300-400 milyar dolarlık iş anlaşması gerçekleştiğini, özellikle tohum ve seracılık firmalarının ciddi iş bağlantıları yaptığını kaydetti. Bu yıl da oluşacak ticaret hacminin yine bu civarlarda olacağını dile getiren Engin Er, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve BAİB koordinasyonunda Growtech Eurasia ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği yaptıklarını kaydetti. Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve Ürdün'den 29 firmanın programa katıldığını söyleyen Er, dünyada seracılık konusunda en büyük yatırım yapan ülkeler Rusya ve Özbekistan'dan yatırımcıların alım yapmaya geldiklerini açıkladı.

Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu iş birliğiyle Macaristan, Ukrayna, İsrail, Sırbistan, Irak ve Gürcistan'dan uluslararası tarım yazarlarının da fuara katıldığını anlatan Engin Er, İnsanlık var oldukça ölmeyecek tek sektör, tarım sektörü. Bu sektörde de Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada yer alıyor. Seracılıkta Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sıradayız. Böyle bir büyüklüğe sahip ülkemizde dünyanın en büyük seracılık fuarını yapmaktan gurur duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından büyük üreticiler, ihracatçılar ve tarlasını ekip biçen çiftçiler hem bu yeni ürünlerle hem de Growtech kapsamında gerçekleşen bir dizi etkinlikle sektörle ilgili tüm donanıma sahip olarak fuarımızdan ayrılacak dedi.

Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, bu yıl çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Tarım Sohbetleri'nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı'nda yapılacak. Ayrıca, fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11'inci kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek. Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi, ATSO ve TÜRKTOB iş birliği ile düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı Bitki Islahı (BIPP) Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapılacak.

DOMATESE KADIN, SALATALIĞA ERKEK İSMİ

Fuarda tohum ıslah firmalarının geliştirdiği yerli tohumlardan üretilen birçok çeşit ve boydaki domates, salatalık, karpuz, soğan, patlıcan, biber gibi ürünler kadar konulan isimler de dikkat çekiyor. Firmaların domatese kadın isimleri, salatalığa ise erkek isimleri verdiği görüldü. Gento Tohum firmasının teknik müdürü Gökhan Akkuş, isim konusunda Türkiye'de tescil sorunu olduğunu belirterek, Daha önceki firmaların aldıkları isimler nedeniyle isim bulmakta zorlanıyoruz. Biz de yerli ve milliyi ön plana çıkarmak için 'Ceren', 'Figen', 'Funda', buna benzer isimleri kullanmaya çalışıyoruz. Ama yetmediği yerlerde neyi andırdığını ya da hangi kaynaktan geldiğini anlatmak amaçlı farklı isimler kullanmaya çalışıyoruz. 'Merlot' veya 'Elika' aslında yabancı isimler değil, başka bir şehir veya kültürün ismi değil, tamamen bizim kültürümüzün eseri. Domates kırmızı, albenili, cazibeli; kadına daha çok yakışıyor. O yüzden kadın isimlerini kullanmaya çalışıyoruz. Biz hıyar diyoruz halkımız salatalık diyor ama bilimsel adı hıyar, daha çok erkek isimleri tercih etmeye çalışıyoruz; 'Doğuş', 'Depar', 'Kibar', 'Ufuk diye konuştu.

Firmanın karpuz çeşitlerinden birine ise siyah olması nedeniyle Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'dan esinlenilerek 'Pascal' adı verildiği belirtildi. Firmaların domates çeşitlerinde 'Fadime', 'Prenses', 'Nevbahar' gibi isimler de bulunuyor.

