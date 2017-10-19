Dünyanın en büyük elması, rekor ücrete satılıyor

DÜNYANIN bilinen en büyük pembe elması olan 37.30 karatlık "Hint Pembesi" 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede 30 milyon dolara satışa sunulacak.
DÜNYANIN EN BÜYÜK SÜSLÜ PEMBE ELMASI
Geçtiğimiz ay Londra'da görücüye çıkan 37.30 karatlık "Hint Pembesi" adlı elmas büyük ilgi toplamıştı. Dünyanın bilinen en büyük süslü pembe elması, 15 Kasım'da Cenevre'de gerçekleştirilecek müzayedede satışa sunulacak. Elmasın 30 milyon dolara (109 milyon 857 bin 90 lira) alıcı bulması bekleniyor. Müzayede şirketi Sotheby's Uluslararası Mücevherler Başkanı David Bennet, pembe elmasın az bulunduğunu ifade ederek, "Hint Pembesi Dikkat çeken büyüklüğü ve renk yoğunluğu elması daha özel kılıyor" dedi.
Dünyada üretilen elmasın on binde 2'si pembe renkte bulunuyor.
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