Dünyada ilk haber! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla geçti
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyon BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan New York Times'a dünyanın önde gelen tüm medya kuruluşları tarafından manşetten veriliyor
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını bildirmesiyle birlikte dünya medyası operasyonu son dakika olarak duyurdu. Operasyon tüm medya kuruluşlarında manşete taşındı.
Uluslararası yayın kuruluşlarının manşetleri şöyle:
BBC: Türk birlikleri Suriye'de saldırı başlattı.
CNN International: Türkiye Suriye saldırısını başlattı.
Washington Post: Türkiye Suriye'nin kuzeyine askeri saldırı başlattığını ilan etti.
Al Jazeera: Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonun başladığını duyurdu.
The Guardian: Trump'ın çekilme kararı sonrası Türkiye Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon başlattı.
New York Times: Türkiye ABD'nin desteklediği teröristlere Suriye'de saldırı başlattı.
Haaretz: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonu başladı.
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