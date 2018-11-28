Dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların görsel şöleni

Antalya’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarda Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Vatandaşlar sahile fotoğraf çekinmek için gelirken, bir çiftin dalgaların sahili dövdüğü noktada detektörle madeni para araması dikkat çekti

Dünyaca ünlü sahilde dev dalgaların görsel şöleni
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KENT merkezinde öğle saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Boyu yaklaşık 2.5 metreye varan dalgalar, sahil adeta döverken görsel şölen sundu. Rüzgarın şiddeti nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı, hayvanlar da sığınacak yer aradı. Ara ara yağan sağanak da dışarıdaki turistlere zor anlar yaşattı. Sahilde bir çiftin ise dalgaların arasında detektörle madeni para ve ziynet eşyaları araması dikkat çekti. Dalgaların büyüklüğüne aldırmayan çiftin, zaman zaman bazı eşyalar bulduğu gözlendi.

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