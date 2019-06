Dünyaca ünlü müzik grubu Türkiye'ye geliyor

10 MAYIS 1996'da Finlandiyalı grup Apocalyptica epik çıkış albümleri olanPLays Metallica By Four Cellos'u yayınladı.



Grup, albümün 20. yılı şerefine bu albümü tekrar yayınlarken, daha önce hiç yayınlamadıkları "Battery", "Nothing Else Matters" ve "Seek & Destroy"un da re-master edilmiş enstrümental versiyonlarını bonus olarak kaydettiler.

Albümün yayınlanmasıyla birlikte Plays Metallica By Four Cellos dünyanın en büyük metal grubunun hitlerine yeni bir bakış açısı getirdi. Kariyerini bu yeni janra üzerine şekillendiren Apocalyptica, 20 yılı aşkın süre boyunca dünya çapında milyonlarca kayıt sattı ve kapalı gişe konserler verdi.



