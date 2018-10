Dünyaca ünlü fotoğrafçı Alanya'yı sevdi ama...

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya'yı tanımak ve tanıtmak için Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin konuğu olarak gelen Kanadalı dünyaca ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ile Kanada'nın yüksek tirajlı dergisi Ottava Life'ın editörü Dan Donovan'ı Alanya'da ağırladı.

Alanya'daki çekimleri sırasında "İlk kez Türkiye'de, Antalya'da ve Alanya'da olmanın heyecanını yaşıyorum" diyen Starren, Alanya Kalesi'nden doğa fotoğrafları çekerken "Eşsiz bir güzellik" dedi ancak betonkent Alanya manzarası karşısında ise şok oldu. Alanya'nın betonkent görünümüne ilişkin hiç fotoğraf çekmeyen Starren "Bunu insanlara göstermek istemiyorum" dedi.

'GOLF TURİZMİNİN ÖNEMLİ PAZARI'

Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanyalı Antalya GC Başkanı Mevlüt Yeni "Antalya'yı her yıl 60 bin civarında Kanadalı turist ziyaret ediyor. Bu ülkede insanların 3'de 2'si seyahat ediyor. Tercihleri turizmde rakiplerimiz olan İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri. Ayrıca bu ülkede golf tutkusu çok yüksek. Ancak örneğin şu anda iklimleri golf için uygun değil. Şu an orada kar yağıyor ve çok soğuk. Ancak bölgemiz golfe hem iklim, hem de tesisleri ile çok müsait. Konuklarımız Antalya'yı, Alanya'yı, iklimimizi, doğal güzelliklerimizi görünce adeta büyülendiler, hayran kaldılar, inanamadılar. "Biz nereye geldik?" diyorlar. Konuklarımız döndüklerinde ülkemizi, Antalya'yı, Alanya'yı ve bölgemizi tanıtacaklar. Bildiğiniz gibi Toronto, Kanada'nın en büyük şehri ve ticaret merkezi. Dünyanın her yerine para alarak, özel davetli olarak giden fotoğrafçı Starren, aynı zamanında dünyanın her köşesinden yıllık 25-30 milyon yolcusu bulunan Toronto Havalimanı'nı da arzu ettiği fotoğraflarla süsleyen bir isim. Bize ise Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın girişimleriyle geldi, Antalya GC olarak kendilerini ağırlıyoruz. Biz Starren'den Toronto Havalimanı'na Antalya'dan ve Alanya'dan 2-3 tane fotoğraf koymasını istiyoruz. Starren yarın da Alanya dahil olmak üzere Antalya genelinden, turizmci Tolga Cömertoğlu'nun özel helikopteriyle havadan çekimler yapacak" dedi.

'ALANYA'YA HAYRAN KALDILAR AMA'

Gazetecilerin sadece haber yapmadıklarını, hem Antalya GC'nin, hem de Alanya GC'nin tanıtıma da ciddi katkılar sağladıklarını söyleyen Yeni "Bu isimlere meslektaşları olarak bizim ev sahipliği yapmamız daha anlamlı. Hem mesleki dayanışma, hem de tanıtım anlamında önemli kazanımlar elde edeceğiz. Bugünü Alanya'da geçirdik. Alanya'da çekimler yaptılar ve Alanya'ya hayran kaldılar. Ancak Alanya Kalesi'nden şehri izlediklerinde şaşkınlık yaşadılar. Özellikle dünyaca ünlü fotoğrafçı ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren, Alanya'daki betonlaşma ve çarpık yapılaşmayı sordu. 'Alanya kaç yıldır böyle?' dedi. Starren "Ben dünyayı geziyorum ve ilk kez gördüğüm Alanya'nın doğal güzellikleri, iklimi karşısında adeta büyülendim. Alanya korunabilseydi, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olurdu. Turist binaya değil, doğaya ve çevreye gelir. Lütfen bu şehri koruyun' dedi" şeklinde konuştu.

'RİCAMIZ TORONTO'DA 1 ALANYA FOTOĞRAFI'

Yeni, Alanya GC Başkanı Mehmet Ali Dim'le birlikte Starren'den Toronto Havalimanı'nı süsleyecek Antalya fotoğraflarından birisinin Alanya'dan olması ricasında bulunduklarını da belirterek "Böyle bir fotoğrafı Toronto'da duvara asmanın reklam değeri milyon dolarlarla ölçülüyor. Starren, Alanya'nın 'Betonkent' yönüyle kendisinde yarattığı hayalkırıklığına rağmen ricamızı kırmayacaktır diye düşünüyoruz" dedi.