Dünyaca ünlü bankanın başkanı öldü
Türkiye'de de yatırımları bulunan İtalyan UniCredit Bankası'nın Başkanı Fabrizio Saccomanni yaşamını yitirdi
UniCredit Üst Yöneticisi Jean Pierre Mustier, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün yönetim kurulu ve UniCredit ailesi adına, Fabrizio Saccomanni'nin ani ölümü dolayısıyla büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
İtalyan basını, Saccomanni'nin (76) dün düzenlenen, UniCredit'in yılın ilk yarısındaki performansının değerlendirildiği basın toplantısına katıldığını, bugün ise Sardinya adasında tatil yaparken aniden hayatını kaybettiğini yazdı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yayımladığı taziye mesajında, Saccomanni'nin ülkesinde ve uluslararası camiada pek çok önemli görev üstlendiğini belirterek, "Cumhuriyet, ona sunduğu hizmetler dolayısıyla müteşekkirdir. Ölümü dolayısıyla başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
Saccomanni, İtalya Merkez Bankası Başkanlığının yanı sıra 28 Nisan 2013'ten 22 Şubat 2014'e kadar iktidarda kalan Enrico Letta hükümetinde Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti. Saccomanni, Nisan 2018'den bu yana UniCredit'in Başkanı olarak görev yapıyordu.
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