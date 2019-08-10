banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Dünyaca ünlü bankanın başkanı öldü

Türkiye'de de yatırımları bulunan İtalyan UniCredit Bankası'nın Başkanı Fabrizio Saccomanni yaşamını yitirdi

GÜNCEL 08.08.2019, 23:43 08.08.2019, 23:55 Enes Subaşı
Dünyaca ünlü bankanın başkanı öldü
banner404

UniCredit Üst Yöneticisi Jean Pierre Mustier, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün yönetim kurulu ve UniCredit ailesi adına, Fabrizio Saccomanni'nin ani ölümü dolayısıyla büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
İtalyan basını, Saccomanni'nin (76) dün düzenlenen, UniCredit'in yılın ilk yarısındaki performansının değerlendirildiği basın toplantısına katıldığını, bugün ise Sardinya adasında tatil yaparken aniden hayatını kaybettiğini yazdı.
 
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella yayımladığı taziye mesajında, Saccomanni'nin ülkesinde ve uluslararası camiada pek çok önemli görev üstlendiğini belirterek, "Cumhuriyet, ona sunduğu hizmetler dolayısıyla müteşekkirdir. Ölümü dolayısıyla başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
 
Saccomanni, İtalya Merkez Bankası Başkanlığının yanı sıra 28 Nisan 2013'ten 22 Şubat 2014'e kadar iktidarda kalan Enrico Letta hükümetinde Ekonomi ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti. Saccomanni, Nisan 2018'den bu yana UniCredit'in Başkanı olarak görev yapıyordu.

#türkiye
Yorumlar (0)
35°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:32
Güneş 06:03
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 20:03
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545