Dünya Temizlik Günü'nde Alanya'da plajlar temizlendi
Dünya Temizlik Günü ve 21 Eylül Uluslararası Kıyı Etkinliği Alanya'da kutlandı. Galip Dere plajı ve bazı bölgelerde temizlik etkinlikleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kendi sorumluluk alanlarındaki çöpleri tek tek topladı.
ALANYA'DA Dünya Temizlik günü Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Çevre Koruma ve Mavi Bayrak Derneği, okullar ve STK'ların katılımıyla Alanya Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirildi. Alanya genelinde farklı noktalarda temizlik etkinlikleri düzenlenirken, Galip Dere Plajı'ndaki açılış törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi yetkilileri, STK Temsilcileri ve okullardan oluşturulan gruplar katıldı. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, gruplar halinde plajlardaki çöpleri topladı. Büyükşehir ekipleri, kendi sorumluluk alanlarının yanı sıra plaj ve sahillerde turistlerin ve vatandaşların denize girdiği noktalardaki çöpleri de tek tek topladı.
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