Dünya tarımındaki son gelişmeler ALKÜ’de tartışılacak

20 dolayında farklı ülkeden katılımcıların olacağı konferansın bu yılki davetli konuşmacıları, Avrupa Tarım ekonomisi Derneği 2011-2014 dönem Başkanı Prof. Dr. Alan Matthews ve İngiltere Edinburgh Üniversitesinden Prof. Dr. Deborah Fahy Bryceson olacak. Konferansta bu yıl, Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerdeki son dönem gelişmeler 2 gün boyunca ilgili ülke akademisyenleri tarafından paylaşılacaktır. 25 Nisan saat 10:00’da Kestel Sun Star Resort otelinde gerçekleştirilecek konferansı Alanya’daki tarım kesiminin de yoğun ilgi göstermesi beklenmektedir.



Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2019, 16:57