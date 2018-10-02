Dünya Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta başladı

CUMHURİYET Meydanı’nda Dalış Şampiyonası açılış töreni düzenlendi. Programa Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Sırbistan Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Bozana Ostojic, Japonya Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Shunji Yoshizawa, daire amirleri, şampiyonaya katılan ülkelerin sporcuları, antrenörler, hakemler ve vatandaşlar katıldı.

Kaş otogar kavşağından Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde 28 ülkenin sporcuları renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve CMAS Marşı okundu. Mehteran Takımı'nın konseri sonrası Kaş Likyalı Yörükler Patara folklor ekibi gösteri yaptı.

7 Ekim cumartesi günü sona erecek şampiyonaya aralarında Türkiye, Rusya, ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Slovenya, Slovakya, Çekya, Ukrayna gibi serbest dalışta iddialı 28 ülkeden, 79 sporcu katılıyor. Yarışmalar 4 dalda yapılacak. Sabit ağırlık, sabit ağırlık çift palet, sabit ağırlık paletsiz ve ip destekli sabit ağırlık dallarında sporcular madalya için mücadele edecek.

Belediye Başkanı Halil Kocaer törende yaptığı konuşmada, şampiyonada yarışacak sporculara başarılar dileyerek, ”Uluslararası Serbest Dalış Şampiyonası, Uluslararası Kaş Başka Open Serbest Dalış ve Paletli Yüzme Şampiyonası, Açıksu Paletli Yüzme Dünya Kulüpler Kupası finali 2019 yılında Kaş’ta gerçekleştirilecektir” dedi.

Kaymakam Ulaş Akhan, “Kaş’taki görevime böyle büyük bir organizasyonla başlamış bulunmaktayım. Bu organizasyonların devamı için hep birlikte bir arada çalışacağız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelerek ilçemizde düzenlenen şampiyonaya katılan sporculara başarılar dilerim” diye konuştu.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise, "Eşsiz denizi ve doğasıyla dünyanın en güzel dalış noktalarından biri olan Kaş ilçemizde rekor düzeyde ülke ve sporcuların katılımıyla 6 gün boyunca hep birlikte nefeslerimizi tutacağız. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde gerçekleştirdiğimiz şampiyonalarda birçok dünya ve Avrupa rekorlarına tanık olduk. Eminim ki, bu şampiyonada da yeni rekorları hep birlikte alkışlayacağız. İnsan vücudunun limitlerinin sınırında yaşanacak bu muhteşem başarıları bütün dünyaya Kaş’tan duyuracağız” dedi.

CMAS Başkanı Anna Arzhanova da "Gerçekten Kaş başka. Bir kez daha bu önemli organizasyon için burada bulunmaktan mutluyum. Kaş’ta üst üste organizasyonlar düzenlemek bizi çok mutlu ediyor. İki yıl önce bu organizasyona buradan ve canlı olarak internet üzerinden yayınlamaya başladık. Bu bizim için bir rüyaydı ama bu rüya gerçekleşti. Şampiyonanın açılışını yapıyorum" şeklinde konuştu.

Arzhanova’nın konuşmasının ardından, TSSF 2. ‘Kaş Başka’Açıksu Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda derece alan sporculara madalya ve ödülleri verildi.