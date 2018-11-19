Dünya sanatçıları Antalya'da

KALEİÇİ'NDEKİ ATSO Evi'ndeki 'Uluslararası Resim Kampı ve Sanat Kolonisi' Türkiye, Romanya, KKTC, Azerbaycan, Kuveyt ve İran'dan resim ve çini sanatçılarının katılımıyla başladı. Atatürk Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya sanatçılar Alexanra Bacıu, Asim Resuloğlu, Berrin İlhan, Feridun Işıman, Gülay Yüksel, İbrahim Kocaoğlu, Mahmoud Ashkanani, Maryam Mırzaaghaee, Morteza Mottaghi, Orhan Cebrailoğlu, Osman Altıntaş, Salih Yön, Savaş Simitli, Şeyda Aydın, Zehra Sengir çalıştayın içeriği hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik süresince resim ve çini çalışmaları yapacak olan sanatçılar, üretecekleri eserleri 24 Kasım Cumartesi günü ATSO Evi'nde sergileyecek. Sanatçı Orhan Cebrailoğlu da canlı performansla çalıştayda yer alacak.

Ressam Salih Yön, çalıştayın amacının sanatın ve sanatçının desteklenmesini sağlamak, sanat sevgisinin toplum geneline yayılmasına katkıda bulunmak, Antalya'ya resim ve heykel müzesi kazandırmak olduğunu açıkladı.