Dünya mutfağını Antalya'ya getirdi

Dünya mutfağının seçme damak tatlarının hazırlanarak servis edileceği Feliçita Fine Dining Restaurant, Lara'da açıldı

Dünya mutfağını Antalya'ya getirdi
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TURİZMCİ Tufan Baytan'ın eşi Katy Baytan tarafından kurulan işletmenin açılışını Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yaptı. 110 kişilik restoranın mutfağı ise Moskova'nın ünlü restoranlarında aşçıbaşı olarak görev yapan İlya Lomahim ve ekibine emanet. İşletmenin danışmanlığını ise Kaleiçi Grace Lounge işletmecisi Şule Durmaz Başaran yapıyor. Dünya mutfağı ağırlıklı mönüsü ile dikkat çeken Feliçita Restaurant, hafta arası lounge, hafta sonları ise jazz müzik eşliğinde müşterilerini ağırlayacak. Renkli görüntüler eşliğinde açılışı yapılan işletmeyi gezip gören davetliler, restorana tam not verdi. Şık giyimleriyle dikkat çeken davetliler, restoranın sahibi Katy Baytan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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