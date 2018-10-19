Dünya ekonomisi Alanya'da konuşuluyor 

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Araştırma Konferans'ı Sunstar Beach Resort Hotel çatısı altında başladı. ALKÜ Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak'ın açılış konuşmasını yaptığı konferansa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı. 15 farklı ülkeden uluslararası bir katılımla gerçekleşen konferansta dünya ekonomisinin içerisinde bulunduğu durum ve kriz dinamikleri konuşulacak. Ayrıntıları yine www.yenialanya.com üzerinden takip edebilirsiniz.