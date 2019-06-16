Dünya devlerinin danışmanı LBC Danışmanlık artık Alanya'da

YÖRESEL Alanya Ev Yemekleri’nde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda şirketin kurucusu Dieter Maier de hazır bulundu. Daha önce Porsche, Volvo, Toyota gibi dünya devlerinde görev alan Maier ve Bierens, Alanya ve Türkiye’deki büyük şirketleri de dünya devleri arasına yazdırmak için yola çıktıklarını belirtti.‘Bir sene önce Alanya’ya geldim ve kalbimi burada bıraktım’ diye Maier, ‘Almanya’da kurduğumuz şirketi Alanya’ya taşıdık. Deneyimlerimiz ve bilgimizle iş ortaklarımızın işlerinde daha tanınır ve vizyoner olmalarını sağlayacağız. Adımızı ve yaptığımız işleri duyurmamız için siz değerli basın mensuplarının da yardımını isteyeceğiz’ dedi.

‘YILLARIN DENEYİMİYLE HAREKET EDİYORUZ’

Karoseri ve araba yapım ustalığı meslek eğitimi aldıktan sonra kariyerine otomobil endüstrisinde başlayan, 57 yaşındaki Dieter Maier, “6 yıl Porsche AG ve 5 yıl Porsche Consulting’te çalıştıktan sonra, Toyota Production Systems’de derin bilgiler edindim. 20 yıldan beri proses, koçluk ve yönetim danışmanlığı alanında çalışmaktayım. İş deneyimlerim, OEM’ler (Orijinal Ekipman İmalatçısı), tedarik endüstrisi ve yine farklı branşlarda ve şirketlerde icra etmiş olduğum sayısız projelerdeki işbirliği ile ortaya çıkmaktadır” diyerek, yıllar içinde alanında edinmiş olduğu birikimi Alanya’nın sanayisinde öne çıkmak, fark yaratmak isteyen müşterileri ile paylaşacaklarını söyledi.

LBC YÖNETİM DANIŞMANLIK ŞİRKETİ NEDİR?

Dieter Maier, Alanya’nın yeni tanışacağı LBC ile ilgili, “Biz bağımsız bir şirketiz. Yaratıcı stratejiler geliştiriyor, mükemmel ve denenmiş olan yeterliliğe dayalı uygulamalar hakkında danışmanlık hizmetleri veriyoruz” açıklamasında bulundu. Denenmiş yolların dışına çıkarak, yaratıcılıklarını ortaya koyduklarını belirten Maier, “LBC, müşterilerini ürün ve imalatçılardan bağımsız olarak bütüncül kavramlarla onların optimum girişini, kurumsal strateji, insanlar, şirket kültürü, organizasyon, iktisadilik, teknoloji ve gelecekteki güvenlik gibi tüm faktörleri dikkate alarak verimli kullanımına destek olmaktadır” dedi.

LBC’NİN FAALİYET ALANLARI NELER?

Dünyanın her yerinde faaliyetleri olduğunu belirten Dieter Maier, öncelikli olarak Avrupa’da çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti. LBC Danışmanlık’ın hizmet alanlarının otomotiv ve yan sanayi, elektronik endüstrisi, mobilya endüstrisi, lojistik ve taşımacılık, deri endüstrisi, uçak yapımı, gemi yapımı ve makine yapımı olduğunu ifade eden Maier, tercümanlar vasıtasıyla Almanca, İngilizce ve Türkçe hizmet verdiklerini belirtti.

‘BİZİ DİĞERLERİNDEN AYIRAN BİRÇOK NOKTA VAR’

Dieter Maier, LBC Danışmanlık’ın diğer şirketlerden farkı nedir sorusuna, “LEAN eğitimimiz, onlarca yıllık proje çalışmamız, koçluk ve süreç optimizasyonu deneyimimiz, düşük maliyetlerde tek bir elden sürekli dönüştürme, tasarrufların Euro olarak ölçülmesi ve yüksek müşteri memnuniyeti bizi diğer danışmanlık şirketlerinden ayıran noktalardır” cevabını verdi.