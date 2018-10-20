Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda büyük başarı

AKSU Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen organizasyonda, büyükler ve gençler kategorisinde mücadeleler devam ediyor. Türkiye şampiyonada 125 sporcuyla yer aldı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt şampiyonada 18 ve 21 yaş kategorisinde bedensel, zihinsel engellilerin de yarıştığını söyledi. Yarışmaya 61 ülkeden bin 206 sporcunun katıldığını ifade eden Kurt, toplamda 21 madalya kazandıklarını dile getirdi.

90 kilogram ağırlığında büyük erkeklerde Tuncay Başaran'ın dünya üçüncüsü, Ferit Osmanlı’nın ikinci ve Esra Kiraz’ın da şampiyon olduğunu belirten Kurt şöyle konuştu:

“Onlardan birer altın madalya bekliyoruz. Biz son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa üçüncüsü olmuştuk, bu pozisyonumuzu korumayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası Avrupa Şampiyonası’ndan daha farklı. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Asya ülkelerinden çok güçlü ülkeler var. Sıralamada bir değişiklik olsun istemiyoruz, sporcularımız çok iyi hazırlandı. Ülkemizin ev sahibi olma avantajını kullanmak istiyoruz. 125 sporcuyla katıldık. Rusya 210, Kazakistan 128, Gürcistan 110, Bulgaristan 75 sporcuyla katıldı.”

90 kiloda dünya üçüncüsü olan Tuncay Başaran ise bundan sonraki hedefinin ay-yıldızlı bayrağı Avrupa’da dalgalandırmak olduğunu kaydetti.

Bilek Güreşi Mili Takım Antrenörü Hamit Aktaş, “Tuncay Başaran bizim sporcumuz. Yine bizi gururlandırdı. Kendisinden bir madalya daha bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olduk. Bu pozisyonu bozmayacağız. Biz yerimizi koruyacağız. Çocukların hepsine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

50 kiloda dünya şampiyonu olan Esra Kiraz da, "Büyük Bayanlarda 50 kiloda yarışıyorum. Bugün ülkemi sol kolda temsil ettim. Dünya şampiyonu oldum. Çok çalıştım çok emek verdim. 1 yıldır sadece bugün için hazırlıyorum. Tek isteğim İstiklal Marşı’mızı tüm dünyada dinletmekti bugün nasip oldu” diye konuştu.