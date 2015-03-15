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Dün karısını vurdu, bugünse...

Van'da boşanmak isteyen eşi Necla Al’ı silahla yaralayan ve çevredekilerin linç etmek istediği 27 yaşındaki Nazım Al, "Kadınlar çiçektir, neden ateş ettiğimi de bilmiyorum" dedi. Garsonluk yapan Nazım Al’ın 3 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı.

Dün karısını vurdu, bugünse...

Van'da boşanmak isteyen eşi Necla Al’ı silahla yaralayan ve çevredekilerin linç etmek istediği 27 yaşındaki Nazım Al, "Kadınlar çiçektir, neden ateş ettiğimi de bilmiyorum" dedi. Garsonluk yapan Nazım Al’ın 3 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı.

15 Mart 2015 Pazar 16:39
Dün karısını vurdu, bugünse...
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VAN’da boşanmak isteyen eşi Necla Al’ı silahla yaralayan ve çevredekilerin linç etmek istediği 27 yaşındaki Nazım Al, "Kadınlar çiçektir, neden ateş ettiğimi de bilmiyorum" dedi. Garsonluk yapan Nazım Al’ın 3 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı.
Şiddet gördüğü için 17 ay önce babasının evine dönen ve 3 ay önce eşinden boşanmak için dava açan Necla Al, dün Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağı’nda ayrı yaşadığı eşi Nazım Al ile karşılaştı. Çift kısa süre sonra tartışmayla başladı. Nazım Al, tabancasını çekerek Necla Al’a ateş etti. Ayakları ve omuzlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Necla Al hastaneye kaldırılırken, Nazım Al’ı çevrede toplanan kalabalık linç etmeye kalkıştı. Polisin tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi kullanarak engellediği öfkeli kalabalığın linç etmesinden kurtardığı Nazım Al, götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandı.
Pişman olduğunu belirten Nazım Al’ın ifadesinde, "Kadınlar çiçektir. Neden ateş ettiğimi bilmiyorum. Böyle olmamalıydı. Pişmanım" dediği belirtildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından Nazım Al, polis çelik yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Al, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavisi süren Necla Al’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 15.03.2015 15:42
Anahtar Kelimeler:
Eşini VurduVanKadınlar çiçektir
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