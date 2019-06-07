Dün Alanya, bugün de Kıbrıs! Balon balıkları insanlara saldırdı

SOSYAL medyada dün bir grupta yapılan paylaşım denizlerimizdeki balon balığı tehlikesinin boyutunu gözler önüne serdi. Umut Canar isimli şahıs tarafından yapılan paylaşımda Kale Burnu kıyılarında önceki gün balon balıklarının deniz kıyısında oyun oynayan çocuklara saldırdığı bildirildi. Balon balıkları ile ilk etapta bilinçsiz bir şekilde oynamaya çalışan çocukların, balıkların saldırması sonucu korkarak çığlık çığlığa kaçmaya çalıştıkları belirtilen paylaşımda müdahale sonucu büyük boyuttaki iki balon balığının öldürüldüğü belirtilirken, uzun bir süreden beridir balıkçılar için tehlike ve mağduriyet yaratan balon balıkları sahillere yanaşması ile denize giren halk için de tehlike oluşturdu. Konu ile ilgili konuşan KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, gelmiş geçmiş tüm hükümetlere balon balıklarının denizler ve balık popülasyonu için yarattıkları tehlikeyi anlatmalarına rağmen bu yönde devletin hiçbir politika uygulamadığını kaydetti. “Beklenen oldu, balon balıkları insanlara saldırmaya başladı” diyen Atakan, deniz sezonunda üzücü bir olay yaşanmadan devletin gerekli tedbirleri bir an önce alması gerektiğine dikkat çekti.



“SUYA KİM GİRSE BALON BALIKLARI SALDIRMAYA ÇALIŞIYORDU”

Umut Canar’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım onlarca kişi tarafından paylaşılıp yorum aldı. Canar paylaşımını “Kıyıda balon balığı saldırısı” başlığı ile yaparken, Kale Burnu sahilinde 2 balon balığını 15 dakikalık mücadele sonrasında demir ve tahta sopayla öldürebildiklerini ifade etti. Canar’ın paylaşımı şöyle: “Bugün ailece gittiğimiz plajda, balon balıkları ile bilinçsiz bir şekilde oynamaya çalışan ve üzerlerine doğru gelen balon balıklarından korkarak kaçan ve bağrışan çocuklara rastladım. İlk etapta ne olduğunu anlayamadım daha sonra ailelerinde kalabalıklaşmasıyla o yöne ilerledim ve sonuç inanılır gibi değil. Suya kim girse balon balıkları saldırmaya çalışıyordu. Neyse ki arkadaşımla birlikte anında müdahale ederek demir ve tahta sopayla iki balon balığını öldürdük. Lütfen denize girerken dikkatli olun.”



ATAKAN: GÜN GELECEK İNSANLARA SALDIRACAKLAR DİYE HEP SÖYLEDİK

Kıbrıs Postasına konuşan KKTC Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, defalarca gelmiş, geçmiş hükümetlerle görüşüp balon balıklarının denizlerimizdeki istilasını anlattıklarını ancak dikkate alınmadığını ifade etti. “Balıkçıların ağ ve baragadilerini tahrip ettiklerini, kopardıklarını anlattık. “Son hükümete 14 ayda derdimizi anlatana kadar hükümet değişti” diyen Atakan, Eski bakan Erkut Şahali’nin son olarak balon balıklarının toplatılmasına devam edilmesine karar verdiğini ancak Bakanlar Kurulu kararı çıkmadan hükümetin bozulduğunu kaydetti. “Derdimizi anlatmak için yeniden bir 14 ay mı uğraşacağız” diyen Atakan,“gün gelecek insanlara da saldıracaklar diye hep söyledik. Korkulan olmaya başladı” dedi. Dalgıçların denize girdikleri zaman balon balıklarının kıyafetleri kemirmeye çalıştığınıanlattıklarını ve bunun balon balıklarının kıyılara gelmesi ile insanlara saldıracağını gösterdiğini belirten Atakan “bizler de Balıkçılar Birliği olarak bunların uyarılarını da yaptık ama devlet balon balığı konusunda yeterli bir mücadele politikası uygulamıyor” şeklinde konuştu.

METABOLİZMAYI BOZUYOR

Hint Okyanusu kökenli olan bu zehirli tür balık, ilk olarak Ege denizlerini istila etmesinin ardından daha 2016 yılında Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden uzmanlar tüm Akdeniz için tehlike uyarısında bulunmuştu. Tetrodosin adı verilen güçlü bir zehir barındırdığı için yenilmesi tehlikeli olan ve Türkiye’de yenmesi yasaklandı. Uzmanlar, balon balığının bünyesindeki tetrodoksin içeren zehirin 2 miligramı 50 kilogram ağırlığında bir bireyi öldürebilecek güçte olduğunu açıklarken, denizlerimizde hızla üreyen bu zehirli istilacı balıkların vücuda yaratacağı tehlikeler ülkemizde tam anlamı ile ne yazık ki bilinmiyor. Denizlerimizde 2 türü mevcut olduğu bilinen ve teneke, tel gibi sert cisimleri dahi ısırıp koparacak güçte dişlere sahip olduğu bilinen balon balığının ülkemizde de bazı kişileri ısırıp zehirlediği biliniyor. Balon balığının ısırdığı bir kişinin hastaneye gidip aşı olmak zorunda kaldığı bilinirken, Mağusa’da da balon balığı tüketen bir ailenin tüm üyeleri hastanelik oldu. Bilinen en yaygın zararı ise, balığın zehrinin insan metabolizmasını bozduğudur. Bu balık türünün ülkemizde ölüme neden açtığı örneği ile henüz karşılaşılmadığını kaydeden Atakan, “ancaken basit anlatımı ile sahillerde balon balığı saldırısına uğrayan bir çocuk veya bir kadının paniğe kapılıp boğulmasına sebep olabilir” dedi. Büyük bir balon balığının bir çocuğu ısırıp vücudundan parça koparması halinde sinirine denk gelmesi ile ömür boyu bir sakatlık yaşayabileceğine dikkat çeken Atakan, balon balıklarının 1 metreye kadar büyüyebileceğini, bu boyutlarda ki balon balıklarının da denizlerimizde ve sahillerimizde mevcut olduğunu ifade etti.

ATAKAN: BALIK POPÜLASYONU AZALDI, AÇLIKTAN İNSANLARA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Sahillerimiz için ciddi tehlike yaratan balon balıklarının toplatılmasının sadece balıkçılardan beklenmemesi gerektiğini söyleyen Atakan, Sivil Toplum Örgütleri’nin de bu zararlı tür olan balon balığının denizlerden tüketilmesi için toplanmasına yardımcı olması gerektiğini kaydetti. “Devlet her yere kaynak buluyor, balon balıklarının toplatılması için de kaynak bulması gerekiyor çünkü halkımız ne denizlerimize girebilecek ne de denizlerimizden balık yiyebilecek” diyen Atakan, balon balığını yiyebilecek bir başka tür balığın olup olmadığı ile ilgili de ülkemizde hiçbir araştırma yapılmadığını belirtti. “Balon balığı kendi türünü dahi ısırıp yiyebilen bir türdür” diyen Kemal Atakan, denizlerdeki balık popülasyonunu azaltan balonların, bu yüzden kıyılara kadar geldiğin ve açlıktan insanlara saldırmaya başladığını kaydetti. Atakan, bir süre sonra deniz balığını bulmanın mümkün olmayacağını ve halkın hep çiftlik balığı yemek zorunda kalacağına dikkatleri çekti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 10:23