Dülgeroğlu: “Finike'ye hizmet için her türlü fedakarlığı yapacağız”

DÜLGEROĞLU, çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde Turunçova, Yeşilyurt ve Çavdır Mahallelerinde bulunan narenciye ve plastik tesislerini gezerek çalışanları ziyaret etti. Dülgeroğlu, akşam saatlerinde ise Halk Eğitim Merkezi’nin Cengiz Topel Ortaokulu’nda düzenlediği inşaat teknolojisi mermer ve taş kaplama kursundaki kursiyerlerle bir araya geldi. MHP Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, İskele, Menevşelik ve Boğaz Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu, ardından Seçim Koordinasyon Merkezi’ne(SKM) gelen vatandaşlarla sohbet etti.

“Her türlü fedakarlığı yapacağız”

Menevşelik Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, burada 2 müjdede bulundu. Dülgeroğlu, “Menevşelik Mahallemize kapalı bir salon ve dere ıslah çalışmalarını yaparak burayı çok güzel bir konuma getireceğiz. Biz hizmet yaparak sizlerin daha mutlu bir yaşam sürmeniz için her türlü fedakarlığı yapacağız. Yol sorununuzun da olduğunu biliyorum. Bu sorunu da en kısa sürede çözeceğimize emin olabilrisiniz. Biz hizmetlerimizle var olacağız. Vereceğiniz destek, daha çok hizmet ve yatırım yapmamızı sağlayacaktır” dedi.

“31 Mart’ta çile bitecek”

Boğaz Mahallesi’nde bulunan soğuk hava deposunda yapılacak toplantıya geçen Dülgeroğlu, burada konfetilerle karşılandı. Nail Dülgeroğlu, vatandaşlarla tek tek tokalaşırken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 31 Mart akşamıyla beraber Finike’nin şaha kalkacağını dile getiren Nail Dülgeroğlu, “Belediye’nin borcu neredeyse 80 milyon TL borcu olduğu söyleniyor. Mağdur edebiyatı yapmayı sevmem ama ben göreve gelirsem, bu borcu ödeyerek hizmetleri en kısa zamanda Finike’ye getireceğim. Biz burada Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Biz gerekirse Ankara’ya gider kapı kapı gezer, gereken hizmeti sizlerin ayağına getireceğiz. Finike şaha kalkarak, Finike sonunda hak ettiği huzuru bulacak” diye konuştu.

Dülgeroğlu, toplantının ardından SKM’de kendisini bekleyen kalabalık grupla bir araya geldi. Vatandaşlarla, müzik eşliğinde oynayan Nail Dülgeroğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını tamamladı.