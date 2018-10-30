Düğüne gitti, cenazesi geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğün dönüşü iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Fadime Kacur'un cenazesi ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Düğüne gitti, cenazesi geldi
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ALINAN bilgiye göre, Göksun ilçesindeki akrabalarının düğününe giden ve dönüş yolunda karşı yönden gelen İbrahim Ceylan yönetimindeki 46 BZ 062 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışan İsa Kacur'un (18) kullandığı 46 NK 651 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki Yusuf Kacur (44) ile Fadime Kacur (46), hayatını kaybetti. Gülhan Kacur (21), İbrahim Ceylan (25) ve Bahar Ceylan (24) ise yaralandı.
Ölenlerden Fadime Kacur'un cenazesi, bugün Serintepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

İsa Kacur (18) ve babası Yusuf Kacur'un (44) cenazeleri ise Osmanbey Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kazada ağır yaralanan ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Gülhan Kacur'un (21) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  

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