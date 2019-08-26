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'Düğüne gidiyorum' diyerek evden çıktı acı haber geldi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde “düğüne gidiyorum” diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki genç yol kenarında ölü olarak bulundu

GÜNCEL 26.08.2019, 21:42 26.08.2019, 22:30 Enes Subaşı
'Düğüne gidiyorum' diyerek evden çıktı acı haber geldi
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Sandıklı ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında evden düğüne gitmek için ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin gece eve gelmedi. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Pişkin’i arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, ilçede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Ekipler arama çalışmalarına devam ederken 15 yaşındaki gencin cansız bedenini yol kenarında buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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