banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde husumetli aileler arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 9 kişi yaralandı

GÜNCEL 20.08.2019, 22:41 20.08.2019, 23:04 Enes Subaşı
Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı
banner404

KURUDERE Mahallesi'nde Nurdağı Belediyesi'ne ait düğün salonundaki  düğünde karşılaşan husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
 
Tartışmanın sopa, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi  üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Ekiplerin biber gazıyla müdahalesiyle son bulan kavgada, E.Ö.Y, E.Ö.K,  S.A.K, S.Ö.K, K.Ö.K, Y.A.Y, S.A.S, B.G.S ve Y.Ö.S. yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne  kaldırıldı.
 
Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Gaziantep'teki hastanelere  sevk edilirken, birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Olayın ardından düğün salonu çevresinde ve hastanede yoğun güvenlik  önlemi alındı.

#bıçaklı kavga:
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545