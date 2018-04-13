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Düğün takılarının olduğu bavul kayboldu, Rus çift rekor tazminat aldı

2014'te kızlarının düğünü için aktarmalı uçakla İzmir'e gelen Rus çiftin, takıları ve elbiselerinin olduğu bavulları bagajda kayboldu. Atlas Global'a dava açan çift, 32 bin TL tazminat kazandı

Düğün takılarının olduğu bavul kayboldu, Rus çift rekor tazminat aldı

2014'te kızlarının düğünü için aktarmalı uçakla İzmir'e gelen Rus çiftin, takıları ve elbiselerinin olduğu bavulları bagajda kayboldu. Atlas Global'a dava açan çift, 32 bin TL tazminat kazandı

13 Nisan 2018 Cuma 10:01
Düğün takılarının olduğu bavul kayboldu, Rus çift rekor tazminat aldı
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KIZLARI Alexandra'nın düğünü için 2014'te uçakla Yekaterinburg-Moskova- İstanbul aktarmalı İzmir'e gelen Rus çiftin, düğün takılarını ve elbiselerini koydukları bavulları bagajda kayboldu. Düğüne ödünç elbiseyle katılan çift, Atlas Global'e dava açtı, 32 bin TL tazminat kazandı.

KIZLARININ DÜĞÜNÜ İÇİN GELEN RUS ÇİFTİN BAVULLARI KAYBOLDU
Rusya'da avukatlık yapan Iraida Arkadyevna ve eşi Oleg Borisovich Kirchegin, tek kızları Alexandra'nın Avukat Gökhan Cindemir ile düğünü için 7 Ağustos 2014'te uçakla İzmir'e geldi. Yekaterinburg-Moskova- İstanbul-İzmir aktarmalı olarak Aereflot ve Atlas Global Havacılık ile gelen çiftin plastik folyo kapladıkları bavulu, gelen bagajların arasından çıkmadı. Çift Yekaterinburg- İstanbul arası uçuşu Rus havayolu şirketi Aereflot, İstanbul-İzmir arasını ise Atlas Global şirketi ile gerçekleştirdi.

BAVULDA DÜĞÜNDE GİYECEKLERİ ELBİSELER VE TAKILAR VARDI
Yekaterinburg Koltsovo Havalimanı'nda uçuştan önce teslim ettikleri 15.1 kiloluk bavulları için çift hemen havayolu şirketine kayıp başvurusunda bulundu. Çift, bavulda kızlarına düğünde takacakları takı, düğünde giyilmek için alınmış yeni elbiseler ile damada ve ailesine verilecek hediyeler, 700 TL değerinde yeni alınmış gözlük bulunduğunu belirtti.

ELBİSESİZ VE HEDİYESİZ KALDILAR
İzmir'e gittikten bir gün sonra gerçekleşen düğün törenine katılan çift, tek kızlarının en mutlu gününde elbisesiz ve hediyesiz kaldı. Ödünç elbiselerle düğüne katılan çift, Rus kültüründe de olan düğün anında kızlarına takı takmak geleneğini de yerine getiremedi.

RUS ÇİFT, TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Rus çift, kaybolan bavulları için Atlas Global Havacılık şirketine damatları Avukat Gökhan Cindemir aracılığıyla tazminat davası açtı.
 Bakırköy Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada Avukat Cindemir, Atlas Global'in maddi hasarı Varşova Konvansiyonu'na göre hesaplanarak belirlenecek tazminatı ödemesini istedi. Atlas Global şirketi ise uçuşun sadece İstanbul-İzmir ayağını gerçekleştirdiklerini, bagaj kayıt ve transferlerinin Aereflot Havayolu Şirketi tarafından yerine getirildiğini ileri sürüp davanın reddini istedi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmirRekorTazminat
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