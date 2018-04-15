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Düğün konvoyunda feci kaza:1 ölü 1 yaralı

Düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

Düğün konvoyunda feci kaza:1 ölü 1 yaralı

Düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:01
Düğün konvoyunda feci kaza:1 ölü 1 yaralı
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KAZA 11.00 sıralarında İstanbul Kartal D-100 Karayolu Kadıköy istikameti yan yolda meydana geldi. Düğün konvoyunun içinde bulunan 34 EEB 09 plakalı otomobil, yolcu indirmek için durağa yanaşan Güven Sinoğlu'nun kullandığı 34 UZ 8260 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Yiğit Çakmak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erol T. ise itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün fotoğrafçısı olduğu öğrenilen Yiğit Çakmak ve Erol T.'nin düğün konvoyuyla seyir halinde olduğu öğrenildi.

Otobüs şoförü Güven Sinoğlu, "Ben de bilmiyorum. Durakta yolcu indiriyordum. Ses geldi, indik aşağı felaket olmuş" dedi. Kazayı gören bir vatandaş ise "Bu araç yolcu indiriyordu. Süratle geldi çarptı." diye konuştu.

Polis kazayla ilgili soruşturla başlattı.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 14:03
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KazaÖlüYaralıİstanbulKadıköyKartalÇevre YoluDüğünKonvoy
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