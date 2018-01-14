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 Düğün Festivali'ne yoğun ilgi

Alanya'da ilk kez düzenlenen Düğün Festivali, yeni evlenecek çiftlerden büyük ilgi görüyor

 Düğün Festivali'ne yoğun ilgi

Alanya'da ilk kez düzenlenen Düğün Festivali, yeni evlenecek çiftlerden büyük ilgi görüyor

14 Ocak 2018 Pazar 20:13
 Düğün Festivali'ne yoğun ilgi
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ALANYAM Organizasyon tarafından 'Mükemmel bir düğün için bu festival sizin için' sloganıyla geçtiğimiz günlerde başlayan evlilik öncesi düğün festivali, Cikcilli Düğün Salonu'nda tüm hızıyla sürüyor. Festivalde birçok firma ürünlerini sergilerken, yeni evlenecek olan çiftler de çok sayıda konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Evlenecek olanların ihtiyacı olan her şeyi en uygun fiyata bulabileceği renkli festival 18 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Festivale gidenler, Alanya'nın en seçkin firmalarının ürünlerini inceleme ve en uygun fiyatlara satın alma şansına sahip olacaklar. 
 

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Son Güncelleme: 14.01.2018 20:16
Anahtar Kelimeler:
IlgiDüğün FestivaliAlanya
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