 Düğün Festivali'ne yoğun ilgi

ALANYAM Organizasyon tarafından 'Mükemmel bir düğün için bu festival sizin için' sloganıyla geçtiğimiz günlerde başlayan evlilik öncesi düğün festivali, Cikcilli Düğün Salonu'nda tüm hızıyla sürüyor. Festivalde birçok firma ürünlerini sergilerken, yeni evlenecek olan çiftler de çok sayıda konu hakkında bilgi sahibi oluyor. Evlenecek olanların ihtiyacı olan her şeyi en uygun fiyata bulabileceği renkli festival 18 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Festivale gidenler, Alanya'nın en seçkin firmalarının ürünlerini inceleme ve en uygun fiyatlara satın alma şansına sahip olacaklar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.