Düden'e HES darbesi

KIRKGÖZ ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikalarından biri olan Düden Şelalesi'ne yaklaşık bir haftadır su verilemiyor. Bu yıl yağışların da az olmasının olumsuz etkilediği, tarım arazilerinin sulanması nedeniyle suyu kesilen Düden Şelalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karşılaştıkları manzarayla büyük şaşkınlık yaşıyor. Düden Şelalesi'nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor. Şelalenin girişine "Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur" şeklinde bilgilendirme yazısı asıldı.

ŞELALENİN SUYU YÜZDE 50 AZALDI

Şelaleye gelen suyun Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından kesilmesi, Lara'da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi'ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise Yukarı Düden'deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50'ye yakın oranda su kaybı oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi'nde yaşanan su sıkıntısı, Büyükşehir Belediyesi ASAT şirketi tarafından şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devir daim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.

'POMPALI ÇÖZÜM SAĞLAYACAĞIZ'

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelaleyi besleyen Kırkgöz su kaynağındaki suyun Döşemealtı ve Kömürcüler sulama kooperatifleri, bölgedeki tarım arazileri ile elektrik santraline çekildiği ve bu yüzden şelaleye verilemediğini söyledi. Şelaledeki su sorununu çözmeye yönelik pompa sistemi uygulanacağını anlatan Doğanoğlu, “ASAT şimdi orada su pompaları oluşturacak. Çünkü Düden Şelalesi içindeki çayın olduğu alanda da bir su kaynağı var. Biz de o kaynaktan suyu alıp pompalarla devir daim şeklinde şelaleden suyu tekrar akıtacağız. Ama ne zamanki DSİ kapakları açıp bize suyu verir, o zaman Düden Şelalesi'nde yine eski gibi su akacak. Yaklaşık 10 gündür üzerinde çalışma yapılıyor, yeniden elektrik abonesi olduk, satın almalar tamamlandı, bu pompalar yapılıp kendi suyunu Düden Şelalesi kendi içinde çözmeye çalışacak. Ta ki DSİ Düden Şelalesi'ne suyu salıncaya kadar" dedi.