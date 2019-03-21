Düden Çayı'nda sürüklenen raftingcileri çevredekiler kurtardı

 Antalya'da Düden Çayı'nda rafting yaparken akıntıya kapılarak sürüklenen turist grubu, şelaleye metreler kala güvenlik amaçlı kurulan demir bariyerlere tutunarak kurtuldu. 16 kişilik grup, çevredekiler tarafından çaydan çıkarıldı.

Düden Çayı'nda sürüklenen raftingcileri çevredekiler kurtardı
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MURATPAŞA'NIN Karpuzkaldıran bölgesindeki Düden Çayı'nda rafting yapmak isteyen 16 turist, 2 botla 8'erli gruplar halinde rafting yapmaya başladı. Suda ilerleyen turistler, akıntının şiddetiyle sürüklenmeye başladı. Durmaları gereken noktayı geçtiklerini fark eden raftingciler, bağırarak çevreden yardım istedi. Şelaleye doğru sürüklenen turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı. Korku dolu anlar yaşayan raftingcilerin yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraş sonucu sudan çıkartılan 16 kişinin kurtulma anı ise çevredekiler tarafından görüntülendi.
 

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