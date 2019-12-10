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Dudak uçuklatan rakam! İBB’nin 2020 bütçesi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi, 25 milyar 850 milyon TL olarak hazırlandı. İBB'nin, 2020 gelir tahmini ise 21 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon TL'lik fark, borçlanma ile kapatılacak. İBB'nin 2020 yılı bütçesi, cuma günü Belediye Meclis gündemine sunulacak.

GÜNCEL 10.12.2019, 16:57
Dudak uçuklatan rakam! İBB’nin 2020 bütçesi belli oldu
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 yılı bütçesi, 25 milyar 850 milyon TL olarak hazırlandı. İBB'nin, 2020 gelir tahmini ise 21 milyar 250 milyon TL olarak belirlendi. Gelir-gider arasındaki 4 milyar 600 milyon TL'lik fark, borçlanma ile kapatılacak. İBB'nin 2020 yılı bütçesi, cuma günü Belediye Meclis gündemine sunulacak. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi 2020 yılı bütçesini hazırladı. Hazırlanan yeni bütçe kararnamesine göre, 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL olarak belirlendi. İBB'nin 2020 gelir tahmini ise kararnamede, 21 milyar 250 milyon TL olarak gösterildi. Bütçe denkliği ile ilgili olarak kararnamede şöyle denildi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 4.600.000.000 Türk Lirası net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır."

2 MİLYAR 50 MİLYON TL'LİK ARTIŞA GİDİLDİ

İBB'nin 2019 yılına ait bütçesi 23 milyar 800 milyon TL olarak hazırlanmış, bütçe denkliği için ise 3 milyar 200 milyon TL'lik borçlanma tahmini yapılmıştı.Geçen yılki bütçeye göre İBB'nin 2020 bütçesinde 2 milyar 50 milyon TL'lik bir artış öngörülmesine karşın, borçlanma miktarında da bir milyar 400 milyon TL'lik artışa gidildi.

GELİRLERİN TOPLAMI 21 MİLYAR 250 MİLYON TL

İBB'nin 2020 yılı gelirleri ana başlıklarla şu kalemlerden oluşuyor. Kişi ve kurumlardan alınan paylar 15 milyar 710 milyon TL. Taşınmaz, bir başka ifade ile arsa, daire, dükkan, ofis gibi yerlerin satışından elde edilecek gelirler 4 milyar 39 milyon TL. Mal ve hizmet satış gelirleri, kurumlar karları gelirleri, kira gelirleri toplamı bir milyar 248 milyon TL. Diğer kalemlerle birlikte gelirlerin toplamı 21 milyar 250 milyon TL olarak hesaplandı.

GİDERLERİN TOPLAMI 25 MİLYAR 850 MİLYON TL

İBB'nin 2020 yılı personel giderleri bütçe kararnamesine göre bir milyar 662 milyon 894 bin TL olacak. Mal ve hizmet alım giderleri 7 milyar 341 milyon 825 bin TL. Sermaye giderleri 9 milyar, 874 milyon 330 bin TL. Cari transferler 2 milyar 576 milyon 403 bin TL. Cari transferler içindeki 2 milyar 40 milyon 782 bin TL'lik kısmı hane halkına yapılan transferler oluşturuyor. Faiz giderleri bir milyar 506 milyon 300 bin TL. Yedek ödenek bir milyar 800 milyon TL. Diğer kalemlerle birlikte giderlerin toplamı ise 25 milyar 850 milyon TL.

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi #bütçe #İBB
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