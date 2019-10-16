Duayen gazeteci Donat, KGK Medya Buluşması’nı yazdı

DUAYEN gazeteci yazar Yavuz Donat, bugün Sabah’taki köşesinde Azerbaycan Bakü Medya Buluşması’nı kaleme aldı. Donat, “Can Azerbaycan” başlığı ile okurlarıyla paylaştığı yazıda Azerbaycan halkının gözünden Türkiye’ye geniş yer verdi. İşte Yavuz Donat’ın Sabah Gazetesi’ndeki o yazısı:

Can Azerbaycan

BAKÛ

Kafkasya'dayız... Yabancılık çekmediğimiz bir coğrafyadayız.

Kan bağımız olan insanlar arasındayız.

Dili dilimize benziyor, yemeği yemeğimize.

Sanki... Akraba buluşmasındayız.

Can Azerbaycan'dayız.

Çoktandır gelmiyorduk... Hayli değişmiş, gelişmiş.

Önceki akşam Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu dinledik... Sohbet ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada... Türk Konseyi toplantısında... Dün izledik.

Ama bugün "Başka bir şey" yazacağız.

"Seyhankızı'nı" anlatacağız.

*

Bayrak

Azerbaycan'a "Küresel Medya Buluşması" için geldik.

Buluşmada "Raif Hanım ile" tanıştık.

Raif Seyhankızı... 64 yaşında... Şair... İktisatçı... İki kızı var... Dört de torunu.

Türkçesi... İyi.

Kızlarının Türkçesi... Daha iyi.

Torunların Türkçesi... "Tam puan... Türkiye Türkçesi... Mükemmel."

Zira "Türk TV'lerini" izliyorlar.

Çocuk programlarını... Türk dizilerini.

Evlerinde "Türk bayrağı" var.

"Seyhankızı" bunları anlatırken duygulandı... Ve dedi ki:

-Türk bayrağı ile uyuyoruz... İnşallah daha da yükselerek dalgalanacak.

*

Günaydın

Evlerine Türkiye'den bir misafir gelmiş.

Misafir... Raif Hanım'ın torununa sormuş:

- Biz sabahları "Günaydın" deriz... Siz uyanınca ne dersiniz?

- Biz "Azerbaycan" deriz... "Türkiye" deriz.

Misafir... Ağlamaya başlamış.

*

Türk dizileri

Raif Seyhankızı'na "Türk dizilerini" sorduk.

Sadece Raif Hanım değil... Azerbaycanlılar hemen saymaya başladılar:

- Karadayı... Payitaht Abdülhamit... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... Hercai... Bir İstanbul Masalı... Asmalı Konak... Sen Anlat Karadeniz... Bir Zamanlar Çukurova.

Bizim TV dizilerinin Azerbaycan'da "Hastası olmayan yok gibi."

*

İçimizden biri

Küresel Medya Buluşması'nda Raif Seyhankızı "Kendi şiirlerini" okudu.

"Kahramanlık" şiirleri.

"Türkiye Sevdası" şiirleri.

Sonra... Sohbet sırasında... Bize dedi ki:

Ben daha çocuktum... Annem babam bana "Mevlana'yı" öğretti... "Yunus Emre'yi" öğretti... Onlar bizim ders aldığımız örneklerimiz.

Ben de çocuklarıma öğrettim... "İki kızım da kendi çocuklarına öğretiyorlar."

Azerbaycan'da sokağa çık ve sor... "Reşat Nuri Güntekin'i... Çalıkuşu'nu... Dudaktan Kalbe'yi okumayan çok azdır."

Barış Manço'yu herkes tanır... "Türk dünyasının seyyahı gibiydi."

Zeki Müren... Emel Sayın... İbrahim Tatlıses... Ahmet Kaya... Sibel Can... Daha saymamı ister misiniz?... "Onlar bizim incilerimiz... Milli, manevi servetlerimiz."

Raif Seyhankızı... "İçimizden biri."

*

İki devlet, tek millet

Sokağa çıkın... Çarşıda dolaşın... Halkla konuşun... Herkesten "Aynı sözleri" dinlersiniz:

- Azerbaycan-Türkiye... İki devlet, tek millet.

Raif Seyhankızı'nın dört torunu, ellerinde Türk bayrağı, aynı şeyi haykırıyorlar:

- Azerbaycan-Türkiye... İki devlet, tek millet.

Raif Seyhankızı'nı çok sevdik.

Ya siz?

*

Barış Pınarı

Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı Harekâtı'nda.

"Harekât" Azerbaycan'da heyecanla izleniyor.

Azeri kardeşlerimiz ne düşünüyorlar?... Neler söylüyorlar?

Raif Seyhankızı sorumuzu yanıtlıyor... Dinleyen Azeriler "Doğru" diye onaylıyorlar:

PKK ile mücadele şart... "Türkiye girmeye mecbur idi."

Sovyet döneminde Türkiye'yi gönlümüzde beslerdik... "Türkiye'ye dua ederdik."

Sovyetler'den sonra dünyanın planı değişti... "Yeni dünya planı Türkiye'yi parçalamak."

Türkiye parçalanamaz... "Devlet, bayrak, millet, toprak bölünemez."

Türkiye bir ulu çınar... "Biz onun gölgesindeyiz."

Bir filmde Türk bayrağı görünce ayağa kalkarız... "Azerbaycan-Türkiye" diye bağırırız... "Ağlarız."

Biz devletimizle, Türkiye'mizle kudretliyiz... "Devlet olmazsa milletin ne kıymeti var?"

Ben öz fikrimi söylerim... "Türk dünyasında rahatça gezebilmemiz için kudretli Türkiye şart."

Türkiye'de üç milyon Suriye kaçkını var... "Şimdi Türkiye'yi eleştiren devletler neden bu kaçkınlara sahip çıkmadılar?"

Türk askeri Barış Pınarı için sefere çıkmak zorundaydı... "Türk askeri ciğerimizin bir parçası... Allah onu muzaffer eylesin."