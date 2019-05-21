DSG'ye girecek adaylar dikkat! Bugün son

ÖSYM twitter adresinden DGS'ye girecek adaylara uyarıda bulundu. Uyarıda "İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek." denildi.

Başvurularını yapmayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS geç başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra adaylar geç başvuru ücreti olan 180 Türk Lirasını Bankamatikler veya elektronik ortam üzerinden yatırabilecek.

DGS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların sınav ücretini yatıracağı bankalar;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)