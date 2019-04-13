Dr. Kalay ‘Sevda Yüklü Gemilerim’ adlı kitabını imzaladı

Mehmet AL

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Kalay, ilk kitabı olan ‘Sevda Yüklü Gemilerim’i yayınladı. 1971 yılında Alanya’da dünyaya gelen ve tam bir Alanya aşığı olan Dr. Kalay, 3 yılda tamamladığı şiir kitabında Alanya’dan da söz etti. Kalay, 13 Nisan Cumartesi günü düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Kalay'ın, Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği imza gününe meslaktaşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İmza gününe emekli öğretmen ve yazar Haşim Yetkin ve Arslan Bayır da katıldı. Dr. Kalay şiire olan ilgisinin ortaokul yıllarına dayandığını belirtti. Kalay, hayatının son 2,3 yılına kadar bir, iki dize dışında şiir yazmadığını ancak, duygu yüklü şiirleri okumaktan keyif aldığını kaydetti. 3 yıl önce Alanya’nın Taşatan ve Gören yaylalarında 20 sene önce yazdığı satırların devamını getirmeye başladığını anlatan Kalay, kitabında 40’ı aşkın şiiri kaleme aldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 17:18