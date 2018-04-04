Dozer caddeyi birbirine kattı! 3 otomobili hurdaya çevirdi

ÇEKMEKÖY'DE yokuş aşağıya inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iş makinesi 3 otomobile çarptı. Sürücünün kepçeyi yere indirerek durdurmaya çalıştığı iş makinesi çöp konteynerine ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra durdu. Çevredeki esnaflar, "Deprem oluyor sandık" diyerek sokağa çıktıklarını söyledi.
DOZER'İN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ 3 ARACA ÇARPARAK İNDİ
Kaza Mehmet Akif Mahallesi Günyamaç Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cevdet Demir, yokuşta iş makinesinin kontrolünü kaybetti. İş makinesi park hakindeki araçlara çarpmaya başladı. Araçlardan bir tanesi devrilirken diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi.
KEPÇESİNİ İNDİREREK DURMAYA ÇALIŞTI
Sürücü, iş makinesinin önündeki kepçeyi yere indirerek aracı durdurmaya çalıştı. İş makinesi önce çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.
"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"
Kaza sırasında caddede panik yaşandı. Sesi duyarak dışarı çıkan market sahibi Ahmet Düzgün, "Deprem oluyor zannettim. Baktım kaya kaya aşağıya iniyor.Çöp kutusuna çarptı sonra direğe çarptı. Allahtan kimse yoktu o sırada" diye konuştu.
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