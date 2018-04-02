Down sendromlu bebeğini aldırmak isteyen anne acılar içinde öldü

5 AYLIK Down sendromlu çocuğunu aldırmak için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatan İlknur Özcan'a ilaçla düşük yaptırmak istendi. Ancak, düşük yapamayan genç kadın 4 gün acılar içinde kıvranarak, hayatını kaybetti. Özcan'ın ölümüyle ilgili hastane doktoru ve hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN YÜZDE 99.9 DOWN SENDROMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi septik servisinde meydana geldi. İkinci çocuklarını bekleyen İlknur Özcan, hamileliğinin 4. ayında eşi Ömer Özcan ile doktor kontrolüne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından bebeğin Down sendromlu olabileceğinden şüphelenen ailenin doktoru, onları Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Genç kadının karnından alınan sıvı incelendiğinde bebeğin yüzde 99.9 oranında down sendromlu olduğu ortaya çıktı.

ÖZCAN AİLESİ BEBEKLERİNİ ALDIRMAYA KARAR VERDİ

Bir kız çocuğu sahibi olan Özcan ailesi, bebeklerini aldırmaya karar verdiler. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvuru yaptılar. Düşük yapılabilmesi için hastaneden çıkacak heyet raporunu beklemeye başladılar. Bu arada anne karnındaki bebek 5 aylık olmuştu. Hastane yönetimi tarafından heyet raporunun hazırlanmasının ardından Özcan çiftine ilaçla düşük yönteminin uygulanacağı söylendi.

"DÜŞÜK SIRASINDA AĞRILAR NORMAL"

İlknur Özcan'ı hastanenin septik bölümünde bir odaya yatırdılar. Koluna bağladıkları serumla düşük yapması için ilaç vermeye başladılar. İkinci gün ilacın dozu daha da arttırıldı. İlknur Özcan'ın ağrıları giderek artıyordu. Özcan ailesi, doktor ve hemşireye bu artan ağrıları sorduklarında, düşük sırasında verilen ilaç nedeniyle bu ağrıların olmasının normal olduğu cevabını alıyorlardı.

4. GÜNDE ACILAR İÇİNDE ÖLDÜ

3. güne gelindiğinde genç kadın hala düşük yapmamış, acı içinde kıvranıyordu. Ömer Özcan, eşinin çektiği acıya dayanamıyordu. Eşiyle ilgilenilmediğini düşünerek, hastaneden çıkartmak istedi. Ancak, bu çok tehlikeliydi. 4. gün sabaha karşı İlknur Özcan, uykuya dalmıştı. Yanında refakatçi olarak eşinin kız kardeşi bulunuyordu. Ömer Özcan'ın kız kardeşi sabaha karşı 06.00'da uyandığında İlknur Özcan, hayatını kaybetmişti. Düşükte gerçekleşmemişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ömer Özcan, eşinin ölümünde ihmal olduğunu düşünüyordu. Ancak, olayın şokuyla 3 gün sonra otopsi yaptırmadan İlknur Özcan'ın cenazesini alarak, İzmit'te defnetti. Özcan, eşinin ölümünden 2 ay sonra olayda ihmalleri olanların cezalandırılması için avukatı aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor neticesinde hastanenin septik servisinde görevli Kadın Doğum Uzmanı S.P ile hemşire M.V'nin olayda ihmalleri olabileceği belirtildi. Dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığında üç ayrı savcı değiştirdi.

DOKTOR VE HEMŞİRE YARGILANACAK

Savcılık, doktor ve hemşire hakkında dava açılmaması yönündeki görüşünü Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Mahkeme de doktor ve hemşire hakkında inceleme başlatmayarak, dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Ömer Özcan, bu defa avukatı aracılığıyla Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde verdiği kararla, olayda ihmalleri olduğu iddia edilen Kadın Doğum Uzmanı S.P ile hemşire M.V'nin yargılanmasının önünü açtı.