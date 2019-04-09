Dövmeciler yarıştı

DEV konserlerin mekanı haline gelen Illusion Event Hall, bu kez renkli bir dövme yarışmasına sahne oldu. Cleopatra Ink Tattoo, Türkiye ve Avrupa'daki 21 şubesinde görev yapan dövme sanatçıları için kendi bünyelerinde bir yarışma yaptı. Sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden yarışmada dövme sanatçıları kıyasıya bir performans sergiledi. Hollanda Tattoo Convetion'dan gelen jüri üyeleri, akşam saat 19.00'da son bulan yarışmanın ardından eserleri inceledi. Karar vermekte oldukça zorlanan jüri üyeleri, birbirinden güzel dövmeler arasında dereceye girenleri güçlükle belirledi.

Cleopatra Ink Tattoo sahibi İbrahim Karadere, bünyelerinde görev yapan dövme sanatçıları arasında bir performans yarışması düzenleyerek yeni sezona hazırlık yaptıklarını söyledi. Ev sahipliği için Illusion Event Hall'e de teşekkür eden Karadere, 5 yıl gibi kısa bir sürede 52 uluslararası ödül aldıklarını da sözlerine ekledi. Yarışma sonunda derece girenlere ödüllerini Cleopatra Ink Tattoo sahibi İbrahim Karadere verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 17:02