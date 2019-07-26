Dövme sanatçılarına müjde! Tasarımı Ivan Gor’a ait makine Alanya Ink’de

DÖVME sanatçılarına müjde. Damlataş Caddesi üzerinde hizmet veren Alanya Ink yine bir ilke imza attı ve tasarımı Rus dövme sanatçısı Ivan Gor’a ait yeni dövme makinesini Alanya’ya getirdi. Alanya Ink sahibi Tahsin Tutar ve dövme sanatçıları için büyük konfor sağlayan makinenin tasarım sahibi Ivan Gor detayları Dim TV (dimtv.tv)’ye aktardı.

RUS DÖVME SANATÇISINDAN ALANYA’YA YENİ MAKİNE

Makinenin dövme sanatçılarından büyük beğeni topladığını ifade eden Tutar “Ukrayna’dan yıllardır bizi ziyaret eden bir dostumuz var, Ivan. Onun geliştirdiği ve ürettiği bir makine var, piyasa bedeli 1100 euronun üzerinde. Ivan bu makineleri Ukrayna’da 250–300 euro arasında mal edebiliyor. Alanya’da da çok büyük bir dövme sektörü ve çok sayıda dövme sanatçısı olduğu için buradaki arkadaşlarımıza ürünü tanıtmak için bizim dükkanımızı tercih etti. Bu bizim köklü bir firma oluşumuzdan kaynaklı. 10 yıldır Damlataş Caddesinde faaliyet gösteriyoruz. Makineler içinde çok güzel tepkiler aldık. Dövmeci arkadaşlarımız beğendi” ifadelerini kullandı.

‘RİTMİNİ BOZMUYOR, PERFORMANSIMIZI DÜŞÜRMÜYOR’

Dövme sanatçısı Doğuhan Altuğ Bal ise makinenin sunduğu konfora dikkat çekerek herkesi denemeye ve aradaki farkı görmeye davet etti. Bal “Makinenin diğer makinelerden farkı ritmini bozmuyor olması, başından sonuna kadar düzenli bir şekilde ilerlemesi. Özellikle uzun süren dövmelerde, bizim performansımızı düşürmemesi, bizi yormaması, kendi performansını bozmaması, bu yönden gerçekten çok başarılı bir makine . 9-10 saatlik uzun dövmelerde bile gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Ayrıca kartuş sisteminin yeni sisteme uygun olması da işi çok pratikleştiriyor. İğnelerimizi istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz, tek bir seferde 4-5 makine kullanmak zorunda değiliz, tek makineyle tüm dövmemizi ilerletebiliyoruz. Dövme yaptıran için çok büyük bir fark olmuyor, genelde aynı acıyı hissediyorlar” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 15:46