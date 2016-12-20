'DOSTLUĞUMUZU BOZAMAYACAKLAR'
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaşanan saldırıyı Twitter hesabından Rusça, Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajlarla kınadı. Türel, "Bu elim suikast Türk-Rus dostluğunu bozamayacaktır. Rus halkına ve Büyükelçinin ailesine başsağlığı diliyorum" dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yapılan saldırıyı twitter hesabından hem Türkçe hem Rusça lanetledi ve Rus halkına başsağlığı diledi. İlişkiler biraz düzeliyor derken karanlık güçlerin yine devrede olduğunu belirten Çetin, "Ülkemizi rahat bırakmayacaklar. Çok dikkatli olmalıyız. Antalya'da 15 binin üzerinde Rus yaşıyor ve bu tip olaylar halkların dostluğunu bozmuyor. O dönem biz hep Rus halkının yanında olduk. Bu tip provokasyonlarla iki ülke halkının arasını bozamazlar" dedi. Saldırıyı Twitter hesabından kınayan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise, "İki ülkenin köklü dostluğuna gölge getirmemesini diliyoruz. Türk-Rus dostluğuna yapılan bu hain provokasyonun sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını diliyoruz" diye yazdı. Menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Bu provokasyonun tabi ki hem iki ülke, hem iki ülke insanları arasındaki geçmişten gelen derin, köklü ilişkileri zedelemeyeceğine inanıyoruz. Bu cinayeti de kınıyoruz. Sektör olarak da bundan olumsuz etkilenmeyeceğimizi düşünüyoruz. Her iki ülkenin de başı sağolsun" dedi.
Saldırıyı Türk-Rus dostluğuna sıkılmış bir kurşun olarak gösteren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, "Bu tarz provokasyonlar iki ülke arasındaki ilişkileri bozamayacak. Değerli bir Türk dostunu kaybettik. Tüm Rus halkına başsağlığı diliyoruz" dedi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran'ın görüşleri ise şöyle: "Her iki ülke hükümetlerinin açıklaması da gösteriyor iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir olay. Ama yapılan açıklamalar da gösteriyor ki iki ülke hükümetleri de sağduyulu hareket ediyor. Sayın büyükelçiye rahmet diliyor, bütün Rus vatandaşlarına, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Dostluğumuzun bozulmaması için her şey yapılacak ve turizmciler olarak bunun da arkasındayız."
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